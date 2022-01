Da Regione Liguria

Se hai fatto un tampone antigenico (“tampone rapido”) in farmacia o in laboratorio per uscire dall’isolamento e sei risultato negativo, per ottenere il Green Pass Rafforzato devi comunicare il risultato del test al tuo Medico di medicina generale o al Pediatra di libera scelta. Sarà il medico a inserire il risultato nel sistema informatico nazionale per generare il Green Pass