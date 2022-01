Chiavari: Segalerba all'attacco, avanti senza partiti - LevanteNews

“Opere e fatti per Chiavari: avanti così fino al 2027. Dialogando con tutti i livelli istituzionali e amministrativi. Al centro i progetti e le persone non le bandiere che spesso servono a coprire il vuoto di idee! Avanti Chiavari, avanti così!”. Sul sito “Di Capua Avanti Chiavari” queste parole precedono l’articolo del Secolo di oggi che spiega la strategia di Antonio Segalerba in vista delle prossime elezioni amministrative. In pratica un calcio ai partiti (e non stupisce) ma forse anche al presidente Toti cui era stato delegato dai leader liguri del centrodestra il compito di trovare un candidato sindaco che unisse la maggioranza uscente e i partiti di destra oggi all’opposizione. Segalerba annuncia fatti e non parole e snocciola opere (già note, depuratore compreso) per 150.000.000.

Dice soprattutto che a decidere sono i chiavaresi e non i dirigenti dei partiti estranei alla città. Una linea decisa alla Toti. E nasce il dubbio che tra Segalerba (parla di dialogo con tutti i livelli istituzionali) e Toti esista un accordo.

A questo punto resta da capire perché Segalerba non abbia ancora ufficializzato il nome del sindaco. Michela Canepa vedova Di Capua che nel corso del concerto degli auguri in cattedrale ha parlato praticamente a nome dell’Amministrazione? Federico Messuti? Fiammetta Maggio del partito di Toti? Silvia Stanig che ha mostrato di essere in perfetta linea con Segalerba?

Non resta che attendere la replica dei partiti e la voce di Toti. Certamente Chiavari merita più attenzione. (m.m.)