Scontro tra due scooter nel tardo pomeriggio a Chiavari in località Sampierdicanne. Ad avere la peggio un settantenne. Il medico del 118 giunto sul posto dell’incidente lo ha inviato in codice rosso all’ospedale di San Martino. Praticamente illeso il conducente del secondo scooter. Presente la polizia urbana di Chiavari per stabilire, in base a testimonianze e rilievi, la dinamica e le responsabilità dell’incidente.