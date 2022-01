Chiavari: nuova area attrezzata all’inizio del sentiero delle Grazie. - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del comune di Chiavari

Il comune di Chiavari ha ottenuto in comodato d’uso gratuito dalla Fondazione Torriglia un’area all’inizio del percorso che parte dalla fine di corso Buenos Aires e giunge al santuario delle Grazie.

“Stiamo concludendo i lavori per realizzare un nuovo spazio attrezzato per la sosta all’inizio del sentiero con il quale è possibile raggiungere Montallegro e il Monte Telegrafo. La zona, totalmente abbandonata, è stata ripulita e sistemata per poter provvedere all’installazione di panchine e arredi che renderanno maggiormente fruibile l’intera area – spiega il presidente del consiglio comunale, Antonio Segalerba – Anche sul percorso naturalistico del lungo Entella, all’altezza del ponte della Maddalena, è stato creato uno spazio simile per lo svago e il relax ”.