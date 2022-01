Calcio/ Samp, per la difesa spunta Gabbia del Milan - LevanteNews

Non solo Andrea Conti dal Milan ma la Sampdoria è pronta a chiudere anche per Matteo Gabbia: classe 1999, ha giocato titolare nelle ultime due gare contro Roma e Venezia che si aggiungono alle tre precedenti.

Il Milan sta aspettando di chiudere per un centrale prima di dare l’ok alla partenza del giocatore: intanto giovedì sarà titolare in campo contro il Genoa causa le numerose assenze nel reparto difensivo.

Intanto D’Aversa può sorridere perchè Bereszynski è tornato a lavorare con i compagni e si candida per una maglia in casa sabato contro il Torino. Migliora Ekdal, mentre resta in forse la presenza di Audero tra i pali. Ancora out invece il giapponese Yoshida dopo l’infortunio in casa contro il Cagliari.