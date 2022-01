Calcio/ Primavera: posticipata la 1ª giornata di ritorno - LevanteNews

Dal sito ufficiale della Virtus Entella

La Lega B, attraverso un comunicato ufficiale, ha comunicato le nuove date per il girone di ritorno e per le fasi finali del campionato di Primavera 2. La ripresa è prevista per il 22 gennaio. L’Entella riprenderà il suo campionato in casa contro il Vicenza. Di seguito riportiamo il calendario aggiornato.

GIRONE DI RITORNO:

1a giornata 22/01/2022 anziché 15/01/2022

2a giornata 29/01/2022 anziché 22/01/2022

3a giornata 05/02/2022 anziché 29/01/2022

4a giornata 12/02/2022 anziché 05/02/2022

5a giornata 19/02/2022 anziché 12/02/2022

6a giornata 26/02/2022 anziché 19/02/2022

7a giornata 05/03/2022 anziché 26/02/2022

8a giornata 12/03/2022 anziché 05/03/2022

9a giornata 19/03/2022 anziché 12/03/2022

10a giornata 02/04/2022 anziché 19/03/2022

11a giornata 09/04/2022 anziché 02/04/2022

12a giornata 16/04/2022 anziché 09/04/2022

13a giornata 23/04/2022 anziché 16/04/2022