Zoagli: A-12 chiusa, tir incastrato nella notte sulla via Aurelia - LevanteNews

Stanotte chiusura dell’autostrada tra Chiavari e Rapallo dalla mezzanotte alle 5 e traffico dirottato sulla via Aurelia. Un tir polacco ha creato problemi alla viabilità a Zoagli, in corrispondenza del cantiere in prossimità dei Bardi. Il pesante mezzo che procedeva verso Rapallo; si è incastrato e sul posto hanno dovuto intervenire i vigili del fuoco di Rapallo. Questi hanno spostato con la massima attenzione e per i solo centimetri necessari i New Jersey che delimitano il cantiere in modo che il giovane autista polacco potesse riprendere il cammino. Lunga la coda di mezzi in attesa di poter arrivare a Rapallo, attraversare il centro e riprendere il percorso in A-12. Almeno, chiudendo l’A-12 sarebbe auspicabile mettere i conducenti dei mezzi di fruire di cartellonistica adeguata e dell’eliminazione di ostacoli.