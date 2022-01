Dal comune di Sestri Levante

Non si sono mai fermati nemmeno nel periodo festivo i lavori di messa in sicurezza della Baia del Silenzio.

In arrivo oggi l’ultimo carico di massi per i lavori di rinforzo della diga di Portobello, un intervento da 2,5 milioni di euro: 300 tonnellate di massi per terminare l’allungamento della diga di ponente. Appena le condizioni del mare lo permetteranno l’inizio delle operazioni di posa.