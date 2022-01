Recco: oggi si celebra la festa patronale di San Giovanni Bono - LevanteNews

Oggi Recco celebra San Giovanni Bono che molti fedeli onorano quale vero patrono cittadino; ciò anche per il fatto che lo considerano nato a Recco. Per questo gli hanno dedicato una piazza centrale ed ogni anno si recano in pellegrinaggio a Milano per partecipare alla messa celebrata in Duomo, all’altare dedicato a San Giovani Bono vescovo di Milano.

Stasera alle 18 messa solenne nella parrocchia centrale presieduta da monsignor Martino Canessa, già parroco a Polanesi, vescovo ausiliare di Genova e poi diocesano a Tortona. Ad accoglierlo l’arciprete don Pasquale Revello, le autorità cittadine e i fedeli.