RASSEGNA STAMPA. Covid, oggi inizio delle lezioni in un clima di incertezza - LevanteNews

Oggi, lunedì 10 gennaio, auguri a Aldo. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Proverbi: “I doni inaspettati sono i più graditi”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Nella Asl 4 ieri 133 nuovi contagi; nessun ricovero in intensiva”; “Le lezioni riprendono nell’incertezza prof e alunni assenti”; “Assalto alle farmacie per i test unici gratuiti”; “Palazzo Ferden raddoppia, linea aperta tutto il giorno”; “Sugli hotel pesa l’incognita pandemia (Commento. Ottimismo! Speriamo che ad aprile la pandemia ricalchi quanto è avvenuto); “A Camogli il Cenobio dei Dogi chiude per prudenza”.

===

Portofino: foto e filmato sui fondali dell’Area marina protetta.

Recco: onda travolge turisti 5 persone ferite tra cui bimbo (Su Repubblica in apertura con lo spazio adeguato che il fatto merita).

Ne: Gùambatesa verso il rilancio. Borzonasca: Pratomollo e Cappelletta in cerca di gestori. Santo Stefano d’Aveto: 32 località e contrade si sfidano su internet.