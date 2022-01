Rapallo: parto in ambulanza in A-12, nasce un maschietto - LevanteNews

Una buona notizia arriva dall’autostrada, finalmente! La mamma passeggiava tranquillamente a Rapallo quando il suo bambino, A., ha dato segni evidenti di volere venire alla luce. Erano le 18.23. Al telefono del 118 Lavagna ha risposto l’operatrice Valentina C.; in cabina di regia il dottor Carlo S, e l’infermiera Stefania V. Non c’era un momento da perdere. Sul posto i Volontari del Soccorso di Rapallo e l’automedica col dottor Luca D. e l’infermiere Roberto E.

Di corsa verso l’ospedale di Lavagna, in autostrada. Il parto è avvenuto tra Rapallo e Chiavari. Tutto è andato per il meglio. Mamma e bambino godono di ottima salute.

A pochi giorni di distanza dal parto avvenuto nelle ultime ore dell’anno in una casa di Chiavari, col papà che agiva su imput telefonici, al 118 di Lavagna è riesplosa la gioa per una notizia positiva.