Lettere/ "Cinghiali: le facili ipotesi per renderli inoffensivi" - LevanteNews

Da Pino Lanata

Vi chiedo ospitalità per rispondere ad una lettrice, portavoce di una onlus che su un giornale cartaceo ha pubblicato un suo articolo dal titolo “Perché la caccia aumenta il numero dei cinghiali”.

L’Ho letto e riletto con molta attenzione e alla fine ho capito che finalmente Lei ha trovato le soluzioni del problema (o risorsa) cinghiali. Quelle che nessuno aveva mai scovato!

Lei sa tutto, sa risolvere tutto per tale complessa materia. Bene allora è giunto il momento che almeno la Regione Liguria provveda a nominarla Commissario straordinario per la gestione dei cinghiali.

Sarebbe contento anche Guercino, rappresentante sindacale dei cinghiali del Parco Nazionale di Portofino.

Lei ha proposto ben 11 soluzioni, semplicissime; non parla di costi; quindi presumo che siano a costo zero (!) o a suo personale carico o della Onlus alla quale appartiene.

Mi permetto di esaminarle, una per una.

1^- censimenti esaustivi e completi.

Lei è la prima che riuscirebbe a mettere in fila (come i gatti, con o senza resto) tutti i cinghiali e riuscirà a contarli perfettamente. Gradirei essere invitato a tali censimenti, per imparare.

2^- difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamenti da attuarsi in azione sinergica tra agricoltori/A.T.C.

Cosa vuol dire? È da anni che tale azione si svolge sul territorio; basta fare un giro e troverà centinaia di recinzioni, tante miseramente abbandonate, tante assolutamente inutili; i soldi li hanno tirati fuori comunque agricoltori e cacciatori. Oggi, Lei?

3^- colture a perdere.

Effettivamente nelle nostre zone è talmente tutto tanto coltivato che c’è il tempo, e i denari, per le colture a perdere. Su quali terreni, di chi? …e Lei quanti terreni mette a disposizione?

4^- aree incolte di attrazione prive di pressione venatoria.

Mistero, non riesco proprio a capire cosa vuole dire.

5^- zone cuscinetto nei pressi di città e strade.

Altra soluzione non comprensibile; forse si riferisce all’uso di cuscinetti/pallini d’acciaio al posto di quelli di piombo?

6^- sottopassaggi di attraversamento e corridoi biologici.

Che fantasia!, quando si allagano interverrà la protezione animali o la protezione civile?

7^- dissuasivi chimici.

… e poi parliamo di biologico!

8^- rimozione rifiuti, corretto conferimento e contenimento degli stessi (in città i cinghiali trovano cibo in abbondanza sfuggendo all’estenuante persecuzione delle doppiette).

Unica soluzione sensata, ma perché il cibo è in città e non più in campagna? Mistero o no? E la persecuzione delle “doppiette” è per circa 40 giorni all’anno, su un territorio limitatissimo dato che circa il 30% è già destinato a vari tipi di aree protette.

9^ stretta osservanza dei divieti vigenti di foraggiamento, maggiore vigilanza e attenzione.

Forse le è sfuggito che i foraggiamenti sono già ben regolamentati e approvati dall’ISPRA.

10^ valorizzazione dei predatori naturali: lupo, volpe, poiana. Troppo spesso vittime di caccia insensata e bracconaggio.

…ma anche il cinghiale è un predatore naturale; e gli ibridi di lupo oggi in netta maggioranza, devono essere valorizzati o eliminati?

11^ vaccino immunocontraccettivo: economico, sicuro, sterilizza l’animale per almeno tre/sei anni dalla somministrazione, è tele inoculabile con dardi e fucili lancia siringhe.

…e qui abbiamo raggiunto l’apice! …ma ha mai visto dove e come vive un cinghiale, a parte quelli del Bisagno e di Roma? Forse conosce solo quelli parlanti umanizzati della Walt Disney; forse non è mai andata a cercarli. Lei è in grado di trovarli, di domarli, di farli mettere in posa pronti per essere punturati? Meno male, complimenti! E poi sterilizzare non è un atto abominevole, immorale, razzista? Lei ama gli animali, perché vuole privarli della gioia della riproduzione? Perche vuole eliminare un predatore naturale?

E così, con 11 soluzioni, tutto a posto, ma forse ha dimenticato la 12^: diffondere la peste suina. Muoino i cinghiali, la caccia è vietata, tutto risolto!

Allegria, direbbe Mike Bongiorno.

Concludo facendole presente che io sono un modesto cacciatore dal 1966; credo di sapere molto sulla vita e costumi dei cinghiali che ho cominciato a conoscere negli anni 70 in Maremma; sono anche un contadino “della domenica”; ho conosciuto e conosco, per colpa o merito del mio mestiere di armaiolo, centinaia di cinghialai; da loro ho imparato moltissimo, sul campo e fuori, ascoltando attentamente le loro esperienze. Ho anche visto uccidere, da parte di Agenti autorizzati, i cinghiali nelle gabbie di cattura. Ho sempre rispettato il mondo scientifico, che almeno per quanto riguarda la Regione Liguria, ha sempre collaborato per la regolamentazione della caccia al cinghiale.

Lei ha bisogno di aggiornarsi sul campo, frequenti i cacciatori veri, e anche Lei si sveglierà, aprirà gli occhi e scenderà dalla “nuvola”.

Nessuno ha la bacchetta magica, il problema è complesso; la caccia è e sarà indispensabile.