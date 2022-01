Finalmente giornate di sole scandite dal vento - LevanteNews

Buongiorno da Arpal con l’aggiornamento del BOLLETTINO DI VIGILANZA METEOROLOGICA PER LA REGIONE LIGURIA.

OGGI LUNEDI’ 10 GENNAIO fino al pomeriggio venti forti settentrionali sui rilievi con raffiche fino a 60-70 km/h; localmente forti (40-50 km/h) altrove. In serata ventilazione settentrionale in rinforzo con valori forti (50-60 km/h) su ABE e raffiche di burrasca (60-70 km/h) sui rilievi e agli sbocchi delle vallate; localmente forti altrove.

DOMANI MARTEDI’ 11 GENNAIO venti settentrionali con valori di burrasca (70-80 km/h) sui rilievi e agli sbocchi vallivi di AB; forti (50-60 km/h) su CE con raffiche localmente superiori, specie in serata. Gelate al primo mattino nelle aree interne.

DOPODOMANI MERCOLEDI’ 12 GENNAIO venti forti settentrionali (50-60 km/h), con raffiche fino a 60-70 km/h sui rilievi e agli sbocchi vallivi. Gelate al primo mattino nelle aree interne.

La mattinata si è presentata con cielo sereno su tutta la regione o al più poco nuvoloso per qualche addensamento sulla fascia costiera savonese e i versanti padani di Ponente. I venti sono settentrionali, moderati o localmente forti con raffiche (toccati i 77.4 km/h a Casoni di Suvero, Zignago-La Spezia) mentre il mare è tra mosso e molto mosso.

Temperature minime basse nelle zone interne, ampiamento sottozero, con valore più basso, -7.3 a Sassello (Savona).