Covid: scattano le nuove regole per chi non è vaccinato - LevanteNews

Scatta la stretta per chi non è vaccinato: prendono il via da questa mattina alcune misure adottate dal Governo nelle settimane scorse.

Chi vuole prendere aerei, treni, navi e traghetti; autobus e pullman di linea che collegano più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale deve essere munito del Super Green Pass.

Stesso discorso vale sugli impianti di risalita e per chi vuole effettuare attività al chiuso e all’aperto o assistere ad eventi sportivi al chiuso e all’aperto; a spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali (con capienza al 100%); accesso a sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Con la certificazione rafforzata si potrà mangiare sia all’aperto che al chiuso ed effettuare la consumazione al banco.