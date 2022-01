Covid: c'è un decesso a Chiavari - LevanteNews

In base ai flussi Alisa-Ministero della Salute con 3263 in più, giungono a 2.059.439 i tamponi molecolari effettuati, mentre sono 1.648.378 i tamponi antigenici rapidi (6277). Il totale dei casi positivi è 184.696 (+2204), mentre gli attuali sono 41.044 (13.922).

Sono 740 (39) i ricoverati in ospedale di cui 43 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 15.823 (-288) persone mentre i guariti sono 113.459 (298). I decessi sono 4470. I vaccini somministrati sono 2.920.473.

Conseguentemente all’Ordinanza del Presidente della Regione Liguria 1/22, si sta implementando la procedura informatica per attribuire la residenza ai soggetti positivi confermati sia da tampone molecolare che solo test antigenico rapido. Ad oggi il dato dei nuovi positivi riferito alla residenza della persona testata non è disponibile.

L’incremento odierno dei casi postivi è pari a 2.204. Si precisa che, considerata l’ordinanza del Presidente della Regione Liguria n.1/2022, che in aggiunta alla positività al test molecolare, tiene conto anche di quella confermata con test antigenico rapido a far data dal 20/12/2021 (retroattività 21 giorni), sono stati recuperati retroattivamente tali dati. L’incremento totale dal 20/12/2021 di casi positivi (compresi guariti e deceduti) è 17.858.