Chiavari: dall'ondata Omicron a palazzo Ferden sede del linguistico - LevanteNews

Da Luca Garibaldi, consigliere e capogruppo regionale del Partito Democratico in Regione

Ciao e buon anno,

ll periodo natalizio ha visto in tutto il mondo, e anche in Italia, l’arrivo dell’ondata Omicron. Nel giro di poche settimane siamo passati da 20mila positivi al giorno ad oltre 200mila. Una dinamica che nei Paesi europei si era già sviluppata a dicembre e che ora vede il nostro Paese maggiormente coinvolto.

L’emergere di questa ondata ha mandato in grandissima sofferenza il sistema di tracciamento, la possibilità di fare i tamponi e sta producendo difficoltà anche nel sistema ospedaliero. Motivo per cui sono stati adottati due decreti legge per rafforzare le misure di contenimento e organizzare le prossime settimane.

Il primo passaggio è legato al diverso sistema di trattamento per i vaccinati con tre dosi, i guariti o vaccinati da meno di quattro mesi; anche in caso di contatti stretti non vale la quarantena, ma un periodo di autosorveglianza. Quarantene ridotte per i vaccinati con due dosi e invece quarantena ordinaria per i non vaccinati.

Nel secondo decreto invece, si sono strette ancora più le maglie, utilizzando in maniera più estensiva il green pass rafforzato (cioè, non quello generato da tampone), come condizione per gran parte delle attività. Assieme a questo è stato introdotto l’obbligo di vaccinazione per tutti gli over 50. L’obbligo è una scelta giusta, e ormai doverosa, rispetto al quadro epidemiologico. Penso però che la strada giusta sarebbe stata, ormai, l’obbligo generalizzato a tutta la popolazione maggiorenne, perché, anche se è vero che per gli over 50 il rischio di morte e malattia grave è molto più elevato, tutta la popolazione deve essere protetta dal diffondersi del virus. E invece le resistenze di alcuni partiti, a partire dalla Lega, hanno frenato l’introduzione generale dell’obbligo, arrivando a questo provvedimento, che in realtà avrebbe dovuto essere più forte e netto.

COVID E IL CAOS LIGURE. L’ENNESIMA PROVA DELL’INADEGUATEZZA DI TOTI COME ASSESSORE ALLA SANITÀ. Questa la situazione in Italia. In Liguria l’ondata di Omicron si è abbattuta in una maniera molto violenta, con una totale impreparazione nella gestione da parte di Toti e della sua Giunta.

Da due settimane balliamo sul filo dei numeri della zona arancione, per ricoveri in terapia intensiva e nelle aree mediche. Abbiamo i pronto soccorso intasati, il sistema dei tamponi in tilt, la campagna di vaccinazione pediatrica con tempi di attesa di più di un mese e tra i tassi più bassi di vaccinazione per la popolazione over 50 d’Italia.

In tutto questo la gestione è allo sbando. Toti è riuscito a tenere chiusi i punti tampone nel week end di Capodanno, i sistemi informatici sono saltati più volte e solo il 10 gennaio, oggi, entrerà in vigore un ordinanza che prevede l’utilizzo del tampone antigenico da farmacia per uscire dalla quarantena. Lo avevamo proposto da tempo e la nostra proposta prevedeva la gratuità degli stessi, come spesso accade anche questa volta l’Assessorato alla Sanità si dimostra assente e pessimamente organizzato.

In breve:

A livello nazionale, Toti, si lamenta delle regole complicate perchè non ha mai letto l’ordinanza che ha scritto, evidentemente, visto che prevede due regimi differenziati:

per chi deve verificare la positività oltre alla rete dei tamponi ASL, ora si possono usare i laboratori convenzionati, i medici di base, i pediatri e le farmacie. Così, se uno deve porre fine alla quarantena, in caso di contatto di caso positivo, ma non essendo stato contagiato COVID.

per chi deve certificare la guarigione, non può andare in farmacia, ma negli altri spazi citati sopra. Aspetto che non è minimamente comunicato e causerà inevitabilmente caos. In tutto ciò, non si ricorda che le farmacie non possono accettare per il tampone chi è sintomatico, con febbre e sintomi influenzali. E quindi, da lunedì, sarà molto complicata la gestione, visto che Toti oltre ad arrivare in ritardo, copia pure male.

Tant’è che nell’ordinanza non era neppure previsto se i cittadini guariti o quarantenati dovessero pure pagarsi i tamponi: dopo la nostra denuncia, è arrivata “l’integrazione” alla delibera di Toti che afferma che saranno gratis. Alla buon’ora.

Dopo due settimane Toti annuncia che arriveranno nuovi hub per i tamponi e le vaccinazioni pediatriche saranno potenziate, ma come intende realizzare tutto questo è poco chiaro: manca una programmazione, non si sa dove questi nuovi drive e walk through, annunciati per la prossima settimana, sorgeranno e soprattutto chi si occuperà del tracciamento? In questi anni la sanità in Liguria ha subito solo tagli e il carico è rimasto sugli operatori sanitari, da anni in sofferenza di organico e di organizzazione. La giunta anziché potenziare i servizi, come sarebbe stato necessario per fronteggiare il Covid, ha tagliato le squadre Gsat e depotenziato la medicina territoriale, che se opportunamente supportata, avrebbe fatto da filtro, contenendo gli accessi in ospedale. Inoltre il sistema di tracciamento è allo sbando. Dopo aver dimezzato i tracciatori, ora siamo di fronte ad un insieme di pasticci nella gestione informatica dei tamponi e dei green pass, che produrrà incertezza.

Abbiamo avanzato un’ulteriore proposta: in Emilia Romagna sarà previsto un portale collegato al fascicolo sanitario elettronico, per far sì che chi ha scoperto di essere positivo con autotest a domicilio, possa segnalare direttamente la positività, facendo partire i termini direttamente, senza aspettare un nuovo tampone. Una procedura che dovrebbe valere solo per i vaccinati, ovviamente, e semplificherebbe ulteriormente i passaggi.

Capisco che Toti sia concentrato sul Quirinale, come dice ripetutamente nelle sue interviste, ma, magari, invece che pensare a quale Presidente della Repubblica eleggere, potrebbe fare l’assessore alla Sanità. O nominarne uno.

[A proposito della Presidenza della Repubblica, sono partite in questi giorni le convocazioni per la prima seduta che si terrà il 24 gennaio. Anche le Regioni sono chiamate a indicare i cosidetti “grandi elettori”, due per la maggioranza e uno per la minoranza. Martedì prossimo si terrà la seduta del Consiglio Regionale che li eleggerà Toti si è già portato avanti e ha già fatto un post dicendosi orgoglioso di essere uno dei 1008 che voterà il nuovo Presidente della Repubblica, anche se la sua maggioranza lo voterà martedì. Ma insomma, non stupisce, fa parte dello stile dell’uomo]

L’ASSEGNO UNIVERSALE FAMILIARE . E’ notizia di questi giorni l’introduzione dell’assegno unico familiare, che riguarda oltre 7 milioni di famiglie e circa 11 milioni di minori, per il quale possono fare domanda tutti i cittadini italiani o europei o con permesso di soggiorno, residenti in Italia da almeno due anni.

Si tratta di una misura universale, rivolta quindi a tutti, non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche agli autonomi, ai liberi professionisti e agli incapienti. Come ha dichiarato Pasquale Tridico, Presidente dell’INPS, “oltre a rappresentare una fondamentale innovazione a favore delle famiglie e della natalità, si realizza con successo grazie al piano di trasformazione digitale adottato dall’Istituto in questi anni e grazie alla piena collaborazione con tutti gli attori professionali e istituzionali. Un lavoro di squadra a beneficio dei cittadini e al servizio delle riforme per la crescita”.

Si tratta di una delle maggiori innovazioni concrete in tema di famiglia degli ultimi anni, in quanto nessuno dei bonus o degli aiuti che le famiglie con figli a carico ricevevano in passato verrà eliminata, ma sarà semplicemente fusa in un bonus mensile unico, oltre ad aumentato di 4 miliardi il fondo per il sostegno delle famiglie.

E’ possibile già da qualche giorno inviare le domande, se vi può essere utile vi lascio qui il link del simulatore per il calcolo della vostra situazione.

Le domande sono state aperte il 1° Gennaio e in 48 ore sono state depositata più di 110 mila domande, qui vi lascio un link riassuntivo con le regole principali.

Nelle storie di Instagram Lia Quartapelle, deputata del Partito Democratico, spiega in maniera dettagliata la riforma rispondendo anche a tutti i dubbi delle famiglie, nello specifico le paure di alcuni di prendere meno soldi rispetto al passato: secondo le stime dell’ufficio parlamentare di bilancio, il 74% delle famiglie prenderà di più, il 18% prenderà la stessa cifra e per l’8% che prenderà meno si è introdotta una clausola di salvaguardia, una sorta di compensazione in modo che nessuno andrà a perdere soldi rispetto al passato.

IL CONSIGLIO DI DOMANI: AFGHANISTAN, LOBBY NERA E IL DIRITTO DELLE PERSONE TRANSGENDER ALLA SCELTA DEL PROPRIO NOME SUGLI ABBONAMENTI DEI MEZZI PUBBLICI. Nel Consiglio di domani si riprenderanno a discutere tutte quelle pratiche che erano state accantonate nel mese di dicembre per la discussione del Bilancio.

Oltre alle pratiche più prettamente territoriali e regionali verranno discussi ordini del giorno o interrogazioni di respiro più nazionale o internazionale, come delle volte succede. Come vi ho già scritto altre volte, è comprensibile che il Consiglio Regionale si debba concentrare su tematiche più regionali, ma nulla toglie il fatto che ci sono delle prese di posizione che è necessario che chi amministra la Liguria prenda, o almeno ci provi.

Tra queste, si discuterà:

La situazione in Afghanistan, in cui è stato chiesto di sostenendo le iniziative di solidarietà, di accoglienza e di concreta vicinanza, a tutti i livelli, al popolo afghano e in particolare alle donne, alle ragazze e alle bambine, soprattutto per il tema dei corridoi umanitari.

Sull’inchiesta di FanPage sulla Lobby nera, andata in onda a settembre, in cui vengono messe sotto i riflettori la pericolosa vicinanza tra una chiara ideologia fascista e alcuni eletti a cariche istituzionali e funzionari o ex funzionari dello Stato. Chiediamo quindi al Consiglio di esprimere ferma condanna per quanto emerso e ritenendo incompatibile con lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Onorevole Carlo Fidanza, oltre che esprimere piena solidarietà al giornalista Paolo Berizzi.

Sullo scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti di chiara ispirazione neofascista. Gli ultimi avvenimenti e il clima d’odio che sta sempre più aumentando in Italia, ci hanno portato a presentare al Consiglio Regionale la proposta di esprimere al Governo la richiesta di dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista, oltre che di procedere allo scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista.

Del riconoscimento del nome di elezione negli abbonamenti per il trasporto pubblico locale per le persone transgender. Abbiamo chiesto al Consiglio di assumere tutte le azioni necessarie nei confronti delle aziende di trasporto pubblico locale operanti in Liguria per mettere in campo procedure simili a quelle intraprese già da altre regioni, per garantire che sul titolo di viaggi e sugli abbonamenti sia riconosciuto per le persone transgender il riconoscimento del proprio nome d’elezione, anche se la modifica anagrafica non è ancora avvenuta.

L’ENNESIMO PASTICCIO DELLE SCUOLE A CHIAVARI. È notizia degli ultimi giorni che nel palazzo dell’ex tribunale di Chiavari verranno inserite alcune delle classi della succursale del Liceo linguistico Da Vigo.

Insomma, siamo punto e a capo con la dimostrazione lampante di come a Chiavari, da sempre Città degli studi, non si voglia fare un piano serio, concreto e a lungo termine per l’istruzione. I ragazzi e le rispettive famiglie, ogni anno devono attendere la decisione del Comune e della città Metropolitana su dove posizionare temporaneamente le classi per gli studenti, prima chiedendo aiuto alla Curia, poi all’Istituto d’arte e adesso nel vecchio Tribunale.

Il fatto che si voglia ridare vita, in qualche modo, ad un edificio pubblico è sicuramente una nota positiva ma non risolve due tra i più grossi e lampanti problemi di Chiavari: da una parte, lo ripeto, l’incapacità di lavorare e di programmazione sulle politiche scolastiche, e dall’altra l’ennesima immagine di quanto sulla Cittadella non ci sia uno straccio di programma e di piano di riutilizzo serio.

Concludo il ragionamento con una piccola nota a margine: ho letto le parole della Sindaca F.F. Silvia Stanig “Capiamo che l’avvicinarsi delle elezioni provochi uno stato confusionale alla minoranza, ma comprendiamo il momento, dato che ancora non riescono a trovare un candidato!”. Da lei mi sarei aspettato un altro tipo di toni, perché lei per prima si è sempre distinta da quelli della lista di “Avanti Chiavari”, ma al contempo ne sono sollevato perché almeno finalmente si capiscono, dalle sue parole, le intenzioni della maggioranza nel candidarla Sindaca: le auguro quindi una buona campagna elettorale, e magari di dimostrare una maggior autonomia rispetto ai suoi compagni di strada.

IL CANALE YOUTUBE E IL CANALE TELEGRAM. Qui vi lascio il link al mio canale Telegram, assicuro pochi messaggi al giorno di aggiornamento della politica regionale e la privacy di chi vorrà iscriversi.

Vi lascio il link al mio canale Youtube, che sto iniziando a riempire di contenuti, interviste, video, qualche intervento in aula e le dirette Facebook.