Chiavari: acqua a Case Sparse, situazione migliorata - LevanteNews

Da Antonio Terzi, Comitato Caperana – Case Sparse

Abbiamo constatato che dopo la riunione tenutasi in Comune a Chiavari, l’acqua ha perso il forte sapore di cloro. Terremo monitorata la situazione sperando di non dover ricorrere in totale autonomia a nuove analisi.

Chiediamo se non sarebbe meno costoso e più salutare usare lampade U. V. germicida che sembrerebbero essere in grado di neutralizzare il 99,9% dei batteri presenti nell’acqua. La radiazione UV-C, con una lunghezza d’onda nella banda tra i 240 e i 280 nanometri, attacca il DNA dei batteri, dei virus e dei microorganismi.

Ringraziamo il Consigliere Paolo Garibaldi e Iren.