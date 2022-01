Calcio/ Il Genoa vede il baratro, Zangrillo: "La serie B? L’abbiamo messa in conto” - LevanteNews

Il Genoa contro lo Spezia ha toccato forse il punto più basso dall’arrivo di Shevchenko in panchina. Una squadra andata in difficoltà fin da subito rischiando di capitolare più volte e una prestazione che ha fatto infuriare i tifosi che a fine partita hanno manifestato il loro malumore.

A fine partita il presidente Alberto Zangrillo ha cercato di analizzare il momento negativo: “Dispiaciuto per i tifosi e dispiaciuto per me. La serie B? Abbiamo messo in conto tutto. Quando ho assunto questo incarico, non eravamo a metà classifica. Contro lo Spezia un episodio negativo: potevamo e dovevamo fare meglio. Ma non cambia nulla, dobbiamo crescere passo dopo passo”.

Andrji Shevchenko è il terzo allenatore sotto contratto dopo Maran e Ballardini. E ora rischia. “Siamo tutti in discussione, ma se una cosa va male in una rianimazione non si cambia il primario. Dobbiamo agire sul mercato nel più breve tempo possibile. Io una sera come questa l’avevo messa in conto. Interpreto le ansie dei tifosi e sono qui per agire nel miglior modo possibile. Dobbiamo essere tutti consapevoli del momento ed acquisire un’identità”.

Sulla partita. “Ho visto un Genoa che aveva paura, senza quello spirito guerriero che avevo invocato. Io però non devo condannare, devo capire. La comprensione oggi è il primo step. Ho visto i giocatori rimanere sotto la gradinata Nord per un minuto e questo significa voler affrontare la situazione”.