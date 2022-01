Val di Vara: cacciatore ferito, condizioni stabili - LevanteNews

È in condizioni gravi ma stabili l’uomo di 64 anni che ieri è rimasto gravemente ferito nel corso di una battuta di caccia al cinghiale in Val di Vara, in località Case Paretto, comune di Zignago. Nella notte è stato sottoposto a un intervento all’addome ed è attualmente ricoverato in rianimazione.

Il 64enne, come ricostruito dai carabinieri, che indagano su disposizione della Procura, durante la battuta è rimasto ferito all’addome da un colpo partito dal suo fucile. Subito è stato soccorso dagli altri cacciatori presenti – era in una squadra con altri 18 elementi – , quindi dall’automedica Delta 3 con medico e infermiere e dalla Pubblica assistenza di Zignago.

Accompagnato al campo sportivo di Pieve Zignago, qui è stato prelevato dall’elisoccorso Grifo con a bordo medico e infermiere e condotto in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea della Spezia, dove, come detto, si trova attualmente ricoverato in rianimazione.