San Colombano: 49enne rapallese impiccato al Passo del lupo - LevanteNews

Un cacciatore ha scoperto questa mattina alle 10 circa a San Colombano, in Fontanabuona, il corpo di un uomo che penzolava da un albero. Sul posto, a Romaggi, al Passo del Lupo, lungo un sentiero che porta al Monte Ramaceto, sono accorsi i carabinieri e i vigili del fuoco di Chiavari. L’uomo, un rapallese nato nel 1973, sarebbe morto da un giorno. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne ha disposto la rimozione. Massimo riserbo al momento, sulla dinamica della disgrazia; sembra prevalere l’ipotesi di un gesto volontario, anche se non è dato conoscere le eventuali cause.