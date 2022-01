Ruta: vitellino nato nel presepe vivente, boom di visite - LevanteNews

A Ruta nel presepe realizzato dalla Confraternita della Santissima Annunziata, caratterizzato, tra l’altro, dalla presenza di animali vivi (asinelli, capre e pecore) il giorno di Natale è nato un agnellino: una meraviglia che dopo pochi minuti era già in grado di reggersi sulle zampe. La voce della nascita si è sparsa in un baleno e vi è stato un boom di visite in particolare da parte di bambini. Gli animali faranno ritorno a casa già stasera, quindi chi vuole vederli e magari offrire loro cibo, può farlo sono fino al pomeriggio. “Ma il presepe – spiega Vittorio Crovetto – resterà aperto fino a sabato 15. Quest’anno la Natività è ambientata nel centro di Ruta ed è tutto da ammirare”.

Nelle foto di Consuelo Pallavicini gli animali prima della nascita dell’agnellino e la Ruta riprodotta nel presepe