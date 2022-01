Ruta: anziani coniugi muoiono a pochi giorni di distanza - LevanteNews

Avevamo gestito per decenni e con successo il bar-tabaccheria di piazza Gaggini a Ruta, considerato un po’ il ritrovo della località collinare. Lui, Luciano Pisani di 88 anni, lei Pia Gennara di 87, dopo avere vissuto una vita assieme, hanno terminato a pochi giorni di distanza la loro esistenza. Entrambi deceduti per patlogie legate alla vecchiaia, ma probabilmente, lei, anche per il fatto di avere perduto il martito, l’amore di una vita. Il lutto ha così colpito i figli e i familiari in quelli che avrebbero dovuto essere giorni di festa. La notizia ha suscitato nel comprensorio cordoglio per quanti, moltissimi, li conoscevano e stimavano. Entrambi erano soci dei Volontari del soccorso i Ruta.