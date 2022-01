Recco: restyling al muro che delimita il convento francescano - LevanteNews

Ponteggi e operai al lavoro per effettuare il restyling al muro che a Recco delimita il convento dei frati francescani. Il restauro riguarda la parte a levante del muraglione in quanto, in precedenza, era già stato effettuato nella parte a ponente. Negli ultimi anni i frati francescani hanno mostrato particolare attaccamento al loro convento recchese. Il restauro al muto per garantirne la stabikliotà non è la sola dimostrazione; hanno acquistato dalla ex Provincia il piazzale antistante la lorom chiesa. Inoltre è stata realizzata una statua di San Fransco che benedice il mare e sul portone di accesso alla chiesa è stato rtealizzatio un mosaico che rombpe il grigio della facciata., In prtogramma era anche il restaurtoi degli affrewsxchi del chiuostyro interno.