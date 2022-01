Recco: onda ghermisce cinque persone tra cui due bimbi; quattro sono gravi - LevanteNews

Ancora un incidente sul molo di Recco. Un’onda ha ghermito cinque persone gettandole dal molo a levante del Belvedere Tenco nel pontile sottostante. Scattato l’allarme sul posto si sono recate l’automedica e le pubbliche assistenze di Recco, Camogli, Ruta e Sori. In un primo momento le persone erano state dichiarate in codice rosso poi fortunatamente declassato in giallo. Gli adulti sono stati trasportati al pronto soccorso del San Martino i due bambini, appartenenti all’Istituto Gaslini; uno dei due solo per accertamenti. Sul posto polizia urbana e i carabinieri che verbalizzano quanto accaduto. Una mamma col suo bimbo e una coppia, tutti turisti in visita a Recco sono i più gravi.

E’ almeno la terza volta che nello stesso posto si verificano casi analoghi; un cartello avverte che in caso di mare agitato è vietato l’accesso al molo. Oggi le onde non sembravano particolarmente aggressive, ma hanno colpito comunque e in futuro in caso dim mare mosso sarà consigliabile transennare l’accesso al mare.

Nella foto di archivio il molo da cui sono cadute le persone nella banchina sottostante.