RASSEGNA STAMPA. "Ritorno a scuola tra mille dubbi" - LevanteNews

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Ieri 309 nuovi contagi; i pazienti ricoverati sono 29”; “Contagi, nuovo boom in tutto il Tigullio, campagna potenziata per tamponi e vaccini”: “Lockdown in discoteca, servono ristori e cassa”; “Sì al super green pass, la mancanza di turismo è il vero problema” (siamo a gennaio, di che turismo si parla? ndr); “Il rientro a scuola è la prova più dura”; “Genitori preoccupati, la didattica a distanza fa rima con disagio”;”A me è andata bene, siate tutti molto prudenti”. A-12: i cantieri entrano nel vivo. Presepi: “A Camogli i bambini realizzano presepi immaginando di essere a bordo di un veliero dell’800”; “In Fontanabuona anche presepi foresti”.

Sestri Levante: Mediaterraneo Servizi, scattano le restrizioni. Sestri Levante: morto dopo malore, autopsia ad inizio settimana. Cogorno: servizio civile al Villaggio. Chiavari: Baliatico, sostegno alle famiglie. Chiavari: la Nassa apre nuova aula studio presso il Circolo Acli.

Rapallo: allarme bocconi avvelenati. Rapallo: diga porto, arrivata chiatta di tetrapodi (strutture artificiali che si incastrano tra loro creando una solida barriera sommersa, base di quella in massi ndr). Santa Margherita Ligure: ricorda il maresciallo Antonino Zaffino.

Camogli: il sindaco illustra il Dup. Recco: si sente male al volante e muore, provocando incidente.

Cicagna: folla commossa ai funerali di Adriano Leverone. Borzonasca: cavalli sulla statale 586; ennesimo vertice a metà mese. Borzonasca: finisce in una scarpata, trovato dopo due giorni. Santo Stefano d’Aveto confida nella neve.