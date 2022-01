Pallanuoto M/ Anno nuovo e Pro Recco vincente: netta vittoria in casa dell'Ortigia - LevanteNews

Dall’Ufficio Stampa Pro Recco Nuoto e Pallanuoto

L’emergenza non ferma la Pro Recco che apre il nuovo anno con una vittoria in casa dell’Ortigia: alla “Paolo Caldarella” finisce 3-13 l’ultima gara del girone di andata di serie A1. Maiuscola la prestazione difensiva con Del Lungo imbattuto per 25 minuti dopo il gol di Vidovic (2-3) a metà primo quarto. Miglior marcatore di giornata Zalanki a segno per 4 volte.

È lunga la lista degli indisponibili per mister Sukno: tra Covid e infortuni, i biancocelesti scendono in acqua senza Bertoli, Figlioli, Echenique e Loncar con i due giovani, Nuzzo e Pennafort, nei dodici in distinta.

Di Fulvio protagonista in avvio di match: è sua la prima rete del 2022 dopo 48 secondi di gioco con una ripartenza che non dà scampo a Piccionetti, sostituto dell’assente Tempesti. Il numero 2 riporta la Pro Recco in vantaggio dopo il pari di Gallo in superiorità. Poi botta e risposta Zalanki-Vidovic (2-3) prima che De Lungo abbassi la saracinesca e i biancocelesti piazzino il break: Hallock si libera al centro e non sbaglia, Cannella trova il diagonale vincente per il 2-5 che conduce le squadre al cambio campo.

Il numero 8 romano replica in avvio di secondo quarto, imitato da Zalanki e Di Fulvio che mettono in mostra le loro qualità balistiche (2-8): al cambio campo i ragazzi di Sukno sono avanti di sei reti.

Divario che Younger, tutto solo davanti a Piccionetti dopo una bella palla rubata da Presciutti, aumenta a metà terzo tempo. Aicardi con l’uomo in più porta la Pro Recco in doppia cifra. Zalanki a 55 secondi dalla sirena batte il portiere di casa per la terza volta chiudendo il tempo sul 2-11.

Il mancino ungherese fa poker su rigore nell’ultimo quarto, poi anche Presciutti da posizione 4 scrive il suo nome sul tabellino. A 100 secondi dalla sirena ecco il gol di Klikovac (3-13) che interrompe un digiuno lungo 25 minuti e fissa il match sul 3-13.

CC ORTIGIA-PRO RECCO 3-13

CC ORTIGIA: F. Piccionetti, F. Cassia, Giribaldi, Tringali, F. Klikovac 1, F. Ferrero, S. Di Luciano, V. Gallo 1, C. Mirarchi, S. Rossi, S. Vidovic 1, C. Napolitano, D. Ruggiero. All. Piccardo

PRO RECCO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 3, G. Zalanki 4 (1 rig.), L. Pennafort, A. Younger 1, A. Nuzzo, N. Presciutti 1, G. Cannella 2, A. Velotto, M. Aicardi 1, B. Hallock 1, T. Negri. All. Sukno

Arbitri: D’Antoni e Schiavo

Parziali: 2-5, 0-3, 0-3, 1-2.

Uscito per limite di falli Ferrero (O) nel quarto tempo.

Superiorità numeriche: C.C Ortigia 1/12 e Pro Recco 3/7 + un rigore.

Spettatori 200 circa