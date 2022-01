Ne: "Buon compleanno Angelo Garibaldi" - LevanteNews

Dal comune di Ne

Duecento ottantuno anni fa, il 9 GENNAIO del 1741, come certifica l’Atto di Battesimo, trovato dal Professor Gianluigi Alzona nella nostra Chiesa Parrocchiale di Chiesanuova, intitolata a S. Biagio, proprio a Ne nacque Angelo Garibaldi, nonno dell’Eroe dei Due Mondi. Egli era cresciuto facendo il contadino, figlio e nipote di agricoltori della Val Garibaldo, che non a caso si chiama così, come anche il torrente Garibaldo, che ripidamente la solca e si congiunge a Conscenti con il fiume Reppia, formando il Graveglia proprio di lato al palazzo municipale. Il nonno Angelo si sposò poi con Isabella Margherita Puccio di Chiavari.

Dal loro figlio Domenico nacque anche il piccolo Giuseppe Garibaldi, che diventò grande davvero, nel combattere per la libertà. Ma dopo le sue valorose gesta, quando l’Eroe si ritirò a Caprera, portò con sé un sacco di sementi e, nei documenti si dichiarò “agricoltore”, com’ erano il nonno Angelo da giovane, i bisnonni Domenico e Giulia e i trisnonni Angelo e Maria, contadini del nostro Comune di Ne.