Moconesi: scuole e asili, riapertura regolare - LevanteNews

Dalla pagina Facebook del sindaco di Moconesi Giovanni Dondero

Allo stato attuale, dai dati ufficiali pubblicati sul sistema sanitario regionale, non si registrano, tra i positivi, bambini/ragazzi che frequentano le nostre scuole infanzia/primaria/secondaria I grado.

Ringrazio la dirigente scolastica, i parroci e tutti i loro collaboratori per lo sforzo organizzativo profuso.

Sarà molto impegnativo gestire i servizi scolastici con l’attuale diffusione del contagio, quindi invito tutti, comprese le famiglie, alla massima collaborazione (riporto una info grafica riassuntiva delle nuove regole sulla quarantena).

Ricordo che per il servizio di scuolabus dedicato alle scuole non é obbligatorio il green pass rafforzato (neppure per gli over 12 fino al 10 febbraio, come da provvedimento di oggi del Ministero della Salute), mentre é necessario indossare mascherina FFP2.