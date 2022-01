L'assetto educativo - LevanteNews

La famiglia, storico istituto educativo, non tarda a diventare un invalicabile ostacolo per le scelte autonome dei figli quando non collimano con le scelte dei genitori.

In questo senso, la famiglia diventa un luogo assoggettato alla gratificazione dei genitori in nome di loro pregresse inesauste ambizioni; un luogo segreto in cui pianificare il futuro filiale; un luogo in cui agisce una potestas manipolatoria che, con la pretesa di salvaguardare la prole, regola le opzioni sulla base di prestabilite priorità; un luogo in cui, in buona sostanza, si fertilizza il terreno della dipendenza affettiva.

Dunque, dinanzi ad imposizioni spacciate per buoni consigli, l’archetipo familiare, in ideale parallelismo ad un dominus che costituisce regole ed eccezioni, tramanda con l’educazione la propria eredità di pensiero.

La veste protettiva di tale baluardo familiare, in ragione di una Società compromessa da una costante percezione di insicurezza e del progressivo innalzamento dell’età genitoriale, non tarda a confezionare una prole addobbata di accessori consumistici inessenziali, ma sguarnita di pensiero critico. Un baluardo la cui immagine é ben simboleggiata dal dipinto “La famiglia Bellelli” di Edgar Degas.

E’ un “pensiero senza corrimano” (locuzione tratta da Hannah Arendt) sottoporre a critica il bigotto tradizionalismo della famiglia odierna, disgregata o allargata che sia, tentandone finalmente uno svecchiamento.

E’ snaturato orientare la prole al distanziamento dalla famiglia e dalle sue salvifiche purghe, anche restaurando il metodo di Platone che assegna fuori dalla famiglia, alla comunità, l’educazione dei figli, stante il fatto che il significato etimologico di e-ducare é condurre fuori.

In conclusione, andando al sodo, riconoscere e in qualche modo reagire all’evidente inebetimento sociale e culturale della Società può rivelare il concorso di colpa della categoria genitoriale ogniqualvolta, in ansioso assetto educativo antisommossa, marca a zona e a vista i propri figli.