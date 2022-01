Chiavari: "PuliAmo Sentieri", in azione anche in spiaggia - LevanteNews

Da puliAMO sentieri

Siamo il gruppo di volontari “puliAMO sentieri”, attivi nel comune di Chiavari da marzo dello scorso anno nella pulizia di spiagge e sentieri, in particolare di quello che da corso Buenos Aires conduce al santuario della Madonna delle Grazie, che per decenni ha subito uno scarico abusivo di rifiuti dall’Aurelia. In questi mesi siamo riusciti a rimuovere tonnellate di rifiuti, per la maggior parte ingombranti come bombole del gas, diverse reti di letto, un motorino e circa 130 pneumatici, alcuni dei quali sono stati recuperati direttamente dal mare, oltre a tantissimi sacchi di plastica e vetro.



Il nostro obiettivo non è soltanto riportare al suo originale splendore un territorio che è stato oscurato dall’abbandono di rifiuti, ma anche sensibilizzare le vecchie e le nuove generazioni e trasmettere l’amore per la terra in cui viviamo. Siamo partiti in pochi, ma con l’aiuto di volontari sempre nuovi, di tutte le età e nazionalità, abbiamo raggiunto risultati incredibili.

La mattina di sabato 8 gennaio eravamo attivi nel tratto di spiaggia compreso tra Piazza dei Pescatori e oltre la Colonia Fara. L’evento ha raggiunto ottimi risultati: abbiamo raccolto tre grandi sacchi di plastica, prevalentemente polistirolo, un sacco di vetro, diverse scarpe, un tubo metallico arrugginito, due lampadine, innumerevoli mozziconi di sigarette, perfino un puffo giocattolo! Tutto ciò è stato possibile grazie all’ampia ed entusiasta partecipazione, che per la prima volta ha visto anche dei “piccoli pulitori” all’opera. Speriamo che queste foto dimostrino come si possa godere di una splendida giornata di sole mettendosi in gioco, senza necessariamente fare troppa fatica, per fare del bene all’ambiente.