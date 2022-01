Calciomercato: D'Ambrosio saluta il Sestri, va in Eccellenza campana - LevanteNews

Tempo di calciomercato in serie D in attesa della ripresa fissata nel fine settimana del 22-23 gennaio: lascia il Sestri Levante dopo appena 10 partite Emanuele D’Ambrosio passato al Saviano, club che milita in Eccellenza campana

Chi invece arriva in Liguria per rinforzare il Ligorna è Ciro Cipolletta: per il centrale classe ’96 grande esperienza nel campionato di Serie D con all’attivo già 143 presenze tra i Gironi F, G, H e I con casacche prestigiose tra le quali quelle del Foggia, della Sambenedettese e del Savoia. Per lui anche cinque presenze in Serie C con la maglia dell’Arezzo. La società dà il benvenuto a Cipolletta e si augura le migliori soddisfazioni sia di squadra sia personali di qui a fine stagione.