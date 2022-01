Calcio/ Notte fonda al Ferraris: il Genoa cade contro lo Spezia e Sheva rischia - LevanteNews

Genoa: Sirigu; Oastigard, Vasquez, Bani; Cambiaso, Melegoni, Badelj, Sturaro, Fares; Destro, Ekuban. All. Shevchenko.

Spezia: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Reca; Verde, Manaj. All. Hugeaux.

Un gol di Bastoni nel primo tempo condanna il Genoa alla sconfitta nel derby ligure: al Ferraris finisce 1-0 con Shevchenko che rischia seriamente l’esonero. Una brutta prestazione da parte dei rossoblu contestati a fine gara dalla Nord che ha incitato per novanta minuti.

Shevchenko si affida al neo arrivato Ostigard in difesa con Vasquez e Bani, mentre a centrocampo Cambiaso e Fares (ultima sfida il ko a Torino contro i granata), con Badelj, Melegoni e Sturaro in mezzo. In attacco Destro con Ekuban.

La prima azione è dello Spezia e coincide con il gol: è il 13esimo minuto quando Verde si invola sulla sinistra e imbecca Bastoni che di piatto infila Sirigu. Lo Spezia attacca e rischia di raddoppiare prima con Maggiore trovando il portiere del Genoa attento e poi con Verde ma sulla linea c’è Fares. Al 34’ sono ancora i bianchi con Manaj che di sinistro spedisce di poco il pallone fuori. A pochi minuti dalla fine del primo tempo sono ancora Verde e Manaj con il primo che calcia fuori e il secondo ci prova dalla distanza ma il portiere rossoblu è attento.

Nel secondo tempo Sheva effettua tre cambi: dentro Pandev, Hefti e Rovella al posto di Cambiaso (problemi fisici), Melegoni e Bani. Il Genoa cerca una reazione e al 57’ Destro dopo essersi liberato di Erlic con il tacco calcia debolmente e Provedel para. Ma lo Spezia c’è e prima Bastoni impegna Sirigu e poi Verde manda alle stelle il 2-0. Il mister ucraino si affida a Caicedo al posto di Ekuban e al 73’ Hefti calcia al volo non trovando la deviazione vincente del neo entrato. Poi Sheva prova con Portanova la posto di Melegoni ma è giornata no perché al 92’ Destro manda alto da pochi passi certificando una prestazione sottotono. Finisce qui, il Genoa perde e la classifica è sempre più preoccupante. Lunedì la gara al Franchi contro la Fiorentina che si è assicurata Piatek.