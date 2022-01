Calcio/ Gran gol di Petagna, la Samp cade al Maradona - LevanteNews

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme Lobotka ; Elmas, Mertens, Insigne; Petagna. All.: Spalletti

Sampdoria: Audero; Dragusin Ferrari Chabot Augello; Ciervo Ekdal Askildsen, Thorsby; Quagliarella Gabbiadini. All’D’Aversa.

Un gol di Petagna condanna la Sampdoria alla seconda sconfitta consecutiva nel 2022: per i blucerchiati, in emergenza causa infortuni, una gara senza occasioni verso la porta di Ospina. D’Aversa ritrova Augello e Falcone dopo il Covid e Askildsen rientrato dalla squalifica mentre perde Yoshida, Bereszynski e Verre oltre al lungodegente Damsgaard.

La prima occasione è stata della Sampdoria con Gabbiadini che però manda alto sopra la traversa. Il Napoli che preme trova la conclusione al 27’ con Rrhamani ma Audero manda in corner. Lo stesso portiere poi si supera su Insigne e su punizione battuta di Ghoulam rispettivamente al 28’ e 32’. Al 35’ annullato gol a Juan Jesus per fuorigioco ma la rete è lì e avviene al 42’: Petagna in area di rigore in mezza girata infila il pallone con Audero che non può fare nulla. Finisce qui il primo tempo.

Nella ripresa il tecnico D’Aversa toglie Audero per un problema alla coscia a seguito di un tuffo su conclusione di Politano e Rincon di Ekdal. Ma è sempre il Napoli a rendersi pericoloso con Mertens che non arriva per un soffio. Il tecnico prova a cambiare ancora ma senza riuscire a trovare gli spazi in quanto sono i padroni di casa a tenere il pallino del gioco prima andando vicino al 2-0 prima con Politano che di testa manda a lato e poi con Mertens che calcia di poco alto. Al 93’ il fischio finale dell’arbitro: sabato alle 15 la Samp se la vedrà contro il Torino senza Chabot squalificato e probabilmente con un Conti in più. Da valutare pure Yoshida dopo l’uscita anzitempo contro il Cagliari.