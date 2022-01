Val di Vara: incidente di caccia, 60enne in ospedale in codice rosso - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del 118

Oggi alle ore 15.00 circa in Località Case Paretto incidente di caccia. Sul posto sono intervenuti l’automedica D3, con medico ed infermiere a bordo e la PA di Zignago. Le condizioni del paziente (un uomo di circa 60 anni) sono apparse critiche per cui il paziente è stato accompagnato dal personale sanitario in codice rosso presso il campo sportivo di Pieve Zignago dove ad attenderli si trovava l’elisoccorso Grifo con a bordo medico e infermiere. Il paziente è stato poi condotto con l’elisoccorso in codice rosso presso la Shock Room dell’ospedale S. Andrea.