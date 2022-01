Trasporto scolastico e norme anti contagio, come funziona da lunedì - LevanteNews

I decreti legge 221 del 24 dicembre 2021 e 229 del 30 dicembre 2021 hanno modificato il protocollo di sicurezza per il trasporto scolastico, sia di linea che dedicato, a partire dal prossimo 10 gennaio. Le regole per gli alunni procedono in base alle fasce d’età. Non ci sarà alcun obbligo di indossare la mascherina né obbligo di green pass per gli alunni di età inferiore ai sei anni. Invece sarà in vigore l’obbligo di indossare a bordo una mascherina di tipo FFP2, ma nessun obbligo di green pass, per gli alunni di età compresa tra sei e dodici anni. Per gli alunni di età pari o superiore ai dodici anni, l’accesso al trasporto sarà consentito solo se in possesso della certificazione verde (green pass rafforzato) rilasciata a seguito di vaccinazione anti Covid-19 oppure guarigione; a questo si aggiunge l’obbligo di indossare a bordo una mascherina di tipo FFP2. Non sarà quindi possibile usufruire del servizio di trasporto solo con l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

Saranno effettuati dalle forze di polizia preposte, alle quali gli alunni trasportati di età pari o superiore a 12 anni dovranno esibire, su richiesta, il green pass rafforzato in formato cartaceo oppure digitale.

Permangono valide per tutti le seguenti regole: l’impegno a rilevare quotidianamente la temperatura dei propri figli inibendone l’accesso a al servizio di trasporto ed attivando tutte le conseguenti misure di profilassi in caso di temperatura superiore ai 37,5°, nel caso abbia sintomi influenzali, oppure abbia avuto contatti con persone positive al Covid-19; il rispetto degli orari del servizio scuolabus e le norme di distanziamento sociale per evitare assembramenti alla fermata e la vigilanza sul rispetto di tali norme da parte dei propri figli.