Sole e ancora sole, finalmente - LevanteNews

Correnti secche nordoccidentali mantengono un cielo in prevalenza soleggiato, seppur con passaggi di nubi alte anche consistenti specie nelle prime ore e dal pomeriggio. In serata rotazione del flusso da sud per l’arrivo di un nuovo fronte sulle Alpi: così la previsione di Arpal.

TEMPERATURE: minime in lieve calo specie nell’interno, massime in rialzo

VENTI: da NNW anche forti e rafficati nelle ore centrali, rotazione da SSE la sera

MARE: in aumento a mosso per onda lunga di libeccio

UMIDITA’: su valori bassi

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: venti fino a burrasca da N, disagio per freddo