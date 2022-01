San Colombano: "Uso improprio di Telegram, informato il prefetto" - LevanteNews

Da Claudio Solari, gruppo Territorio e Sviluppo

Ancora una volta siamo a rispondere a dichiarazioni pubblicate su Telegram a nome del Comune di San Colombano Certenoli; tali dichiarazioni risultano offensive nei confronti del gruppo Territorio e Sviluppo in particolare del Consigliere comunale e Capogruppo Claudio Solari.

Sull’esito dell’ultimo consiglio comunale si ribadisce che il Consigliere comunale Claudio Solari bene ha fatto a discutere dell’argomento relativo all’ordinanza del Sindaco sul divieto di sosta in via Dante Alighieri. La suddetta ordinanza interessa molte famiglie del luogo e attività commerciali, pertanto il lamentato “conflitto di interessi” non solo non esiste in quanto non vi sono state votazioni al riguardo ma identifica, a nostro avviso, una motivazione pretestuosa diretta ad evitare di dare la parola a Solari che conosce bene la questione ed ha raccolto le lamentele della popolazione interessata.

Facciamo altresì presente che il termine “incompetente” è stato usato dal consigliere Solari in senso giuridico e non identifica un giudizio personale sull’operato del Sindaco. Affermare che il Sindaco è “incompetente” significa dire che il Sindaco era carente del potere di emanare un’ordinanza che vietasse la sosta sul ponte in quanto tale ordinanza, per essere valida, sarebbe dovuta essere firmata dal Segretario comunale in qualità di responsabile della polizia municipale.

Per quanto riguarda la questione delle soste, si chiedeva semplicemente l’uso del “buon senso” in quanto il problema si creava nelle ore di punta quando tutti gli spazi limitrofi sono saturi.

È chiaro che le due attività ubicate nelle vicinanze del ponte, già fortemente colpite dai provvedimenti restrittivi adottati per il contenimento della pandemia risultano essere ulteriormente penalizzate.

Si fa presente che su Via Dante Alighieri mai si sono verificati incidenti e che tutti i sinistri avvenuti sulla S.S.225 sono stati causati dall’eccessiva velocità dei veicoli che transitano su quella strada così come si evince dalla raccolta di firme dei cittadini pervenute in municipio.

Sul punto 11 relativo alla perdita del primo finanziamento sulla Ciclovia dell’ardesia, si fa presente che se la giunta comunale decide di rinunciare al primo bando per poi aderire ad uno successivo è chiaro che il primo finanziamento è andato di fatto perso.

Sul punto 12 relativo allo stato di degrado del Lascito Cuneo si può affermare innegabilmente che la caduta dell’intonaco e la presenza di infiltrazioni dovute a grondaie intasate da parecchi mesi rappresentino una negligenza dell’amministrazione comunale che non cura l’ordinaria manutenzione con i danni conseguenti.

Sulla Commissione di cui si fa riferimento su Telegram, si fa presente che la convocazione di essa spetta al Sindaco, che con il rinnovo dell’amministrazione comunale le stessa decade e che proprio per questa motivazione il Consigliere comunale Solari ha chiesto che venisse riformata.

Rimandiamo ai cittadini invece la lettura del vero verbale della seduta, quello ufficiale, scritto come previsto dalla legge dal Segretario comunale.

Da ultimo, ci troviamo costretti a sottolineare per l’ennesima volta che il canale Telegram del Comune di San Colombano Certenoli è un canale istituzionale e non dovrebbe essere usato per fini politici ma unicamente per comunicazioni ufficiali “super partes”. Poiché, nonostante le obiezioni sollevate dal nostro gruppo, tale finalità viene costantemente disattesa, ci riteniamo liberi di portare a conoscenza del Prefetto i fatti che a nostro avviso violano il connotato di imparzialità che deve contraddistinguere il canale istituzionale di una pubblica amministrazione.

Claudio Solari

Paola Repetto

Mirco Aste

Consiglieri comunali

Gruppo consiliare Territorio e Sviluppo