RASSEGNA STAMPA. In Asl-4 245 nuovi casi e 67 sanitari contagiati - LevanteNews

Il Secolo XIX. Pianeta Covid: “Nella Asl -4 i contagi di ieri sono stati 245; i pazienti ricoverati sono 30, uno solo in terapia intensiva”. “In Asl 4 sono ben 67 i sanitari contagiati”; “Gulliver fa di nuovo centr0, 150 dosi somministrate”; “Ritorno in classe rinviato, no dei presidi del Levante ‘Solo lezioni in presenza’”; “Prime dosi ai ragazzini da lunedì al Ferden”; “In negozio col green pass, impegno in più per noi”; “Fiera di Sant’Antonio, annullata per contagi” (Commento. Anche nella Asl 4, nonostante tutti gli sbandierati successi conseguiti con l’utilissimo Gulliver, i contagi sono troppi; preoccupante il numero di contagi tra i sanitari; ciò significa che non lavorano in condizioni ideali e di sicurezza? Intanto nonostante il rafforzamento dell’ufficio stampa dell’Asl-4 non vengono forniti sufficienti comunicati stampa a tutti i media del territorio; insomma non viene seguito il modello Toti, ma il modello Curia. m.m.)

Sestri Levante: commerciante di 39 anni morto in casa da due giorni. Lavagna: diga fiume Entella, il Consiglio comunale pone il vincolo. Chiavari: il vescovo diocesano tra chi opera nel Luna park. Chiavari: asilo di Caperana, aperte le iscrizioni.

Rapallo: verso i 30.000 abitanti. Santa Margherita Ligure: protezione civile, contributo del Comune a tutte le associazioni. Santa Margherita Ligure: come riconoscere le false notizie (e magari scoprire quelle taciute ndr). Santa Margherita Ligure: muore in casa alla Spezia un militare della Guardia costiera in servizio al Circomare, aveva 46 anni.

Camogli: rtestauro Castello, sì della Soprintendenza. Camogli: presepe in terracotta, premiati i vincitori.

Cicagna: l’addio a Adriano Leverone.