Rapallo: porto Riva, è arrivata una chiatta carica di...tetrapodi - LevanteNews

Proseguono i lavori per la ricostruzione della diga foranea del porto Carlo Riva che è allo stesso tempo protezione del lungomare e di parte del centro storico di Rapallo. Si lavora anche nel fine settimana. Una chiatta sta depositando sul fondale antistante la diga dei tetrapodi, strutture in cemento armato che hanno la proprietà di incastrarsi tra loro e creare una barriera compatta che smorza la forza delle onde; vengono usati, come avvenuto a Santa Margherita Ligure e Camogli, per evitare che i marosi smuovano i massi impiegati sopra il livello del mare.

Il sindaco Carlo Bagnasco commenta: “Continua così, grazie alla sinergia, tra Comune di Rapallo, Porto turistico e le ditte coinvolte, il percorso di ricostruzione di una infrastruttura di fondamentale importanza per il territorio”.