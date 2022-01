Rapallo: allarme bocconi avvelenati nella spiaggia del Lido - LevanteNews

Bocconi avvelenati per cani. Sono stati segnalati sulla spiaggia del Lido di Rapallo. Ma nessuno li ha raccolti per consegnarli alla polizia urbana per farli esaminare ed avere elementi certi. Ora la polizia visionerà con particolare attenzione le i filmati delle telecamere che sono in zona; ma non è facile, un conto è individuare un tizio che abbandona un televisore rotto, un conto chi potrebbe passeggiare e ogni tanto lasciare scivolare un’esca avvelenata. Comunque gli agenti addetti ci proveranno. A Rapallo non sarebbe la prima volta che vengono trovati bocconi di carne farciti di chiodi. Da qui il massimo allarme dello stesso sindaco animalista Carlo Bagnasco che ha lanciato l’invito ai propriertari di cani (a Rapallo sono circa 7.000) a prestare la massima attenzione.

Difficile tentare di giustificare chi cerca di avvelenare i cani. Si potrebbero però avanzare delle ipotesi; un messaggio ai numerosi incivili proprietari che non raccolgono le deiezioni dei loro quattrozampe che conducono in luoghi dove tale comportamento sembra meno grave; gli stessi posti dove poi, forse, si recano ignari bambini a giocare.