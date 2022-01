Peste suina anche in Liguria: non è trasmettibile all'uomo; stop alla caccia - LevanteNews

L’ambito territoriale di Caccia Genova 1-Ponente ha informato i cacciatori che la Regione, in accordo con i misteri interessati, formalizzerà il divieto di caccia a tutte le specie nelle zone in via di definizione in cui sono stati trovati cinghiali morti perché affetti da peste suina africana, NON trasmettibile all’uomo. Per quanto riguarda la Liguria le zone riguardano i Comuni di Arenzano, Busalla, Campo Ligure, Campomnorone, Ceranesi, Cogoleto, Geova, Isola del Cantome, Masone, Mele; Mignanego, Ronco Scrtvia Rossiglione, Sant’Olcese, Savignone, Serra Riccò e Tiglieto. Il divieto di caccia a tutte le specie, è finalizzato ad evitare la fuga di cinghiali spaventati in territori limitrofi.

Un documento spiega che: “Gli esami effettuati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (IZSPLV) su una carcassa di cinghiale ritrovata a Ovada (AL) hanno accertato che la morte è stata provocata dalla peste suina africana (leggi su https://www.salute.gov.it).

La conferma è arrivata dal Centro di Referenza Nazionale per le pesti suine (CEREP) dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche.

L’IZSPLV ha individuato altri due casi di peste suina africana: a Franconalto nell’alessandrino e a Isola del Cantone in provincia di Genova. A inizio della prossima settimana è attesa la conferma dal CEREP.

L’area infetta individuata dal Ministero della Salute e da Regione Piemonte e Regione Liguria coinvolge 78 Comuni, dei quali 54 in Piemonte e 24 in Liguria. L’ordinanza ministeriale è attesa per l’inizio della prossima settimana.

La peste suina africana non si trasmette all’uomo ma è letale per i suini che ne sono colpiti, ed è altamente trasmissibile, mettendo a rischio gli allevamenti dei maiali.

Il caso potrebbe avere ripercussioni sul commercio delle carni suine italiane, con la possibilità che i Paesi che non riconoscono il principio di regionalizzazione possano imporre il divieto di importazione su tutti i prodotti suini provenienti dall’Italia.