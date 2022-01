Neirone: cade dall'albero, gambe fratturate; con Drago al San Martino - LevanteNews

Raccoglieva le olive su un albero quando, per motivi al momento non accertati è caduto. Un volo di sei metri prima dell’impatto al suolo che gli ha procurato la frattura delle gambe. E’ accaduto alle 14.30 circa a Nerirone, in località Lezzaruone, in alta Val Fontanabuona. Scattato l’allarme sono giunti sul posto l’automedica, la Croce Rossa di Gattorna, i vigili del fuoco di Genova e i carabinieri. Il pensionato, dopo avere ricevuto le prime cure, è stato inviato in codice rosso al San Martino con l’elecottero Drago dei vigili del fuoco.