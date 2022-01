Le ricette di Renzo Bagnasco: agnello alle uova e limone - LevanteNews

Da Renzo Bagnasco “La vera cuciniera genovese … oggi” Panesi Editore

Ricetta

Agnello alle uova e limone

Ingredienti : 1 cosciotto di agnello a tocchetti, 3 uova, il succo di 2 limoni, 4 foglie d’alloro, 2 spicchi d’aglio, olio evo, burro, 1 bicchiere di vino bianco secco e sale.

Esecuzione : salato il cosciotto e tagliatolo a tocchetti, metterli a rosolare con olio, alloro e aglio tritati, quindi aggiungere il vino; a parte sbattere le uova insaporendole con in succo dei limoni e salare. Una volta cotto per circa 90’ versarvi lo sbattuto, coperchiarlo e cuocere a fuoco medio per 3’, quindi servirlo caldo.

Un classico piatto della gastronomia Spezzina.