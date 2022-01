Lavagna: "Solidarietà al consigliere Guido Stefani" - LevanteNews

Dal Partito Democratico Lavagna

Il Partito Democratico esprime la propria solidarietà al Consigliere Comunale Guido Stefani per il deplorevole attacco subito in Consiglio Comunale da parte del Sindaco Alberto Mangiante.

Il confronto politico ed amministrativo può avere toni accesi ma non dovrebbe mai sfociare nel dileggio e nella mancanza di rispetto.

Ci duole rimarcare come non sia la prima volta che il Sindaco Alberto Mangiante si lasci andare a dichiarazioni verbali non consone al ruolo istituzionale che riveste.

Antonella Rapisarda

Segretaria Pd Lavagna

Alessio Chiappe

Segretario PD Tigullio