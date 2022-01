E’ in vigore da oggi l’ultimo decreto governativo anti-covid: prevede l’obbligo vaccinale per gli over 50 e il conseguente divieto d’accesso ai luoghi di lavoro senza super pass in questa fascia d’età. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Le sanzioni previste verranno illustrate dai ministri Speranza e Bianchi nonché dal commissario Figluolo.