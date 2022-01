Camogli: scuola primaria, alunni entrano nel nuovo atrio - LevanteNews

Dal comune di Camogli

Ristrutturata tutta la pavimentazione, tinteggiate le pareti e attrezzate con bacheche colorate, il nuovo atrio è pronto ad accogliere gli alunni della scuola primaria di Camogli dopo le vacanze natalizie.

Il progetto, affidato alle architette Valentina Forno e Alessandra Tuo, è stato finanziato con 120.000 provenienti da un bando caratterizzato da tempi tecnici molto ristretti, cui l’Amministrazione ha partecipato nella settimana di ferragosto, e che ha visto la collaborazione dell’Ufficio Tecnico con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione.

I lavori proseguiranno a gennaio con il completamento della messa in sicurezza della ringhiera e l’installazione di una rete di protezione sulla terrazza delle scuole oltre alla realizzazione della struttura ombreggiante all’aperto i cui lavori di preparazione pezzi hanno già avuto inizio in officina.

La struttura, di circa cinque metri di lunghezza per quattro di larghezza, è stata ideata in modo da ospitare al suo interno anche sedute per gli alunni e, al contempo, lasciare la piazza spaziosa per il gioco libero come richiesto dalle insegnanti, in accordo con la Dirigente scolastica e compatibilmente con le regole dettate dalla Soprintendenza.