Borzonasca: in una scarpata da due giorni, 75enne quasi illeso - LevanteNews

Era uscito ieri da casa per recarsi a fare la spesa sulla vecchia “Panda” e non era rientrato. I familiari ne avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri che avevano svolto ricerche anche presso i pronto soccorso: inutilmente. Lui, 75 anni, nei pressi di un curvone era Uscito dalla carreggiata finendo nel sottostante canale. Senza telefonino e impossibilitato a scendere dall’abitacolo dove era incastrato.Forse ha provato a suonare il clacson, ma nessuno lo ha sentito.

Il veicolo è stato avvistato solo nel tardo pomeriggio di oggi in località Borzone, Comune di Borzonasca in valle Sturla. Sono intervenuti il 118 con l’automedica; la Croce Bianca di Mezzanego; i vigili del fuoco di Chiavari che hanno raggiunto l’auto ed estratto il pensionato dall’abitacolo dopo avere tagliato la lamiera; i carabinieri. Dopo avere trascorso una notte nell’auto con temperature attorno allo 0, l’uomo, che aveva riportato solo diverse contusioni, è stato inviato in codice giallo al pronto soccorso di San Martino per più approfonditi accertamenti. L’operazione si è conclusa alle 19.00.

