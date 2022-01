Sestri: noto commerciante muore misteriosamente a 39 anni - LevanteNews

Sestri Levante è sconvolta dalla morte prematura, inattesa e al momento misteriosa di uno stimato commerciante appartenente ad una conosciutissima famiglia. Si tratta di Nicola Caranza con un negozio di generi sportivi in via Fico, nel centro città. Stamattina i genitori, papà Gianni per quarant’anni vigile urbano e apprezzato sportivo e la mamma Tiziana Sanguineti il cui padre è stato una colonna della Croce Verde, vedendo il negozio del figlio chiuso, hanno provato a chiamarlo a casa, in via Antica Romana Occidentale dove il commerciante viveva solo. Non avendo ricevuto risposta è scattato l’allarme.

Sul posto il 118, vigili del fuoco di Chiavari, carabinieri e polizia urbana. Quando in soccorritori sono entrati in casa, Nicola era ormai privo di vita; il decesso potrebbe essere avvenuto già il giorno dell’Epifania.

Il commerciante è conosciuto come un’ottima persona. Escluso l’uso di droghe e farmaci, il decesso potrebbe essere sopraggiunto per un infarto o una fibrillazione parossistica. Sarà il magistrato a stabilire, anche per dare una risposta certa ai genitori e ai fratelli straziati dal dolore, se autorizzare o meno l’esame autoptico.