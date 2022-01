Sestri: da lunedì nuove disposizioni, regolari i servizi di Palazzo Fascie - LevanteNews

Da Mediaterraneo Servizi

Le nuove regole nazionali in tema di GreenPass e l’aggravarsi generale della situazione pandemica portano Mediaterraneo Servizi a rivedere l’organizzazione di alcuni servizi e attività. Da lunedì 10 gennaio gli uffici amministrativi della società presso Palazzo Negrotto Cambiaso saranno accessibili solamente mediante appuntamento da fissare tramite il numero verde 800 911 778 oppure via mail info@mediaterraneo.it dalle ore 9 alle ore 17.

La fruizione dei servizi culturali di Palazzo Fascie (Biblioteche, Museo della città ed Archivio storico) proseguirà regolarmente, osservando i protocolli già previsti per l’accesso ai luoghi della cultura. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, per poter accedere sarà obbligatoria l’esposizione del Green Pass rafforzato che verrà controllato presso l’Ufficio di Informazione Turistica posto a piano terra per entrare al MUSEL, mentre per poter usufruire dei servizi bibliotecari verrà controllato direttamente al desk di accoglienza delle biblioteche. Gli accessi saranno contingentati e resterà obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica.

L’ufficio cultura opererà con il consueto orario, ma a distanza in modalità smart working. L’ufficio IAT/AMT proseguirà regolarmente l’attività tutti i giorni della settimana (orario 9-13 e 14-17) con l’avvertenza che l’ingresso è consentito ad una sola persona alla volta. L’ufficio non effettua servizio di prenotazione vaccini e/o tamponi anticovid19.

“Abbiamo ridisegnato temporaneamente le modalità di accesso agli uffici di Mediaterraneo, suddividendo il personale su vari turni di presenza e rafforzando i controlli. Questo sia per tutelare la salute delle persone in questa quarta ondata, sia per impedire che l’elevata contagiosità della variante Omicron possa compromettere il regolare svolgimento delle attività” conclude Marcello Massucco amministratore della partecipata comunale “In questi due anni di pandemia, l’osservanza scrupolosa dei protocolli adottati ha consentito di non rilevare casi di Covid all’interno della nostra organizzazione e cercheremo di continuare su questa strada”.