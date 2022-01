'Santa': "Ristorazione, ha da passà un'altra nottata" - LevanteNews

Da Augusto Sartori, responsabile regionale per la ristorazione di Fratelli d’Italia

“Se per una famiglia il rincaro energetico è un grosso problema per chi lavora nel mondo della ristorazione è un vero incubo: parliamo di rincari che costringeranno molti di noi ad aumenti intorno al 15% del conto e questo insieme ad un’inflazione che galoppa come non mai e gli italiani bloccati a casa dalla pandemia ed in attesa dei tamponi farà si che anche quest’inverno si parlerà di una strage di ristoranti”. È questo il succo dell’intervento del responsabile della ristorazione di Fratelli d’Italia che punta direttamente al punto che diventa il nodo da sciogliere: la ristorazione ancora in crisi dopo due anni di pandemia con la forte probabilità di un tracollo che diventerebbe una tragedia per il comparto.

“Chiediamo non solo regole chiare e che non cambino ogni due settimane, ma soprattutto che si affronti il problema energetico che sostenuto da una sinistra che vede le lacrime di Greta Thunberg e non i problemi dell’economia italiana. Ristorazione ed accoglienza in primis” così chiosa Sartori.